Pulire le superfici delicate in modo efficiente non è mai stato così semplice, rapido e sostenibile. Con prestazioni di pulizia superiori del 50%, eco!Booster permette un'efficienza idrica ed energetica superiore del 50% rispetto alla lancia tradizionale. Ciò rende la pulizia più accurata e rapida, risparmiando tempo, acqua ed energia. Il getto d'acqua più ampio permette di pulire in modo più uniforme e omogeneo, e può essere utilizzato su qualsiasi superficie, anche sulle più delicate come superfici verniciate e legno. La lancia eco!Booster 145 è adatta a tutte le idropulitrici Kärcher serie K 4.