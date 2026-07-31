FR 30
Prestazioni di area fino a 10 volte superiori rispetto al tradizionale getto ad alta pressione. Corpo in plastica per una manovrabilità ottimale, doppio cuscinetto in ceramica per lunghi tempi di lavoro, giunto di collegamento flessibile per una gestione ottimale e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 180 bar / 850 l / h / 60 ° C.
Prestazioni di area fino a 10 volte superiori rispetto al tradizionale getto ad alta pressione. Corpo in plastica per una manovrabilità ottimale, doppio cuscinetto in ceramica per lunghi tempi di lavoro, giunto di collegamento flessibile per una gestione ottimale e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 180 bar / 850 l / h / 60 ° C.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|300
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,7