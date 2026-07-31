Power floor cloth set EasyFix
Due panni per la pulizia dei pavimenti per una pulizia accurata e igienica dei pavimenti duri con sporco da medio a ostinato.
Il set di panni per la pulizia dei pavimenti Power EasyFix contiene due panni di alta qualità per una pulizia accurata e igienica con il pulitore a vapore. Il panno Ultra Abrasive ha una percentuale maggiore di fibre abrasive per rimuovere con particolare facilità lo sporco più ostinato. Il panno Abrasive supporta la rimozione dello sporco con fibre abrasive e offre un'eccellente raccolta dello sporco con parti tessili morbide aggiuntive, ad esempio quando si pulisce dopo la pulizia con il panno Ultra Abrasive. Grazie al sistema di aggancio e sgancio, i panni possono essere agganciati in modo semplice e rapido all'ugello per pavimenti del pulitore a vapore: basta premere il panno per la pulizia dei pavimenti sull'ugello per pavimenti EasyFix e il gioco è fatto. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente in posizione. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta per pavimenti EasyFix senza alcun contatto con lo sporco: è sufficiente premere sulla linguetta del panno ed estrarre la bocchetta per pavimenti.
Caratteristiche e vantaggi
Miscela di fibre di alta qualità
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loop
- Panno per la pulizia del pavimento facilmente attaccabile all'ugello del pavimento semplicemente premendo su di esso.
- Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta.
- Il campo di applicazione (ad esempio la separazione tra cucina e bagno) è indicato in un campo sulla linguetta.
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|345 x 115 x 10
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti in pietra
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle