Il set di panni per la pulizia dei pavimenti Power EasyFix contiene due panni di alta qualità per una pulizia accurata e igienica con il pulitore a vapore. Il panno Ultra Abrasive ha una percentuale maggiore di fibre abrasive per rimuovere con particolare facilità lo sporco più ostinato. Il panno Abrasive supporta la rimozione dello sporco con fibre abrasive e offre un'eccellente raccolta dello sporco con parti tessili morbide aggiuntive, ad esempio quando si pulisce dopo la pulizia con il panno Ultra Abrasive. Grazie al sistema di aggancio e sgancio, i panni possono essere agganciati in modo semplice e rapido all'ugello per pavimenti del pulitore a vapore: basta premere il panno per la pulizia dei pavimenti sull'ugello per pavimenti EasyFix e il gioco è fatto. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente in posizione. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta per pavimenti EasyFix senza alcun contatto con lo sporco: è sufficiente premere sulla linguetta del panno ed estrarre la bocchetta per pavimenti.