Sensitiv floor cloth set EasyFix
Il set di panni per la pulizia dei pavimenti Sensitive EasyFix, con i suoi due panni morbidi e di alta qualità, è perfetto per pulire delicatamente i pavimenti sensibili e sigillati.
Il set di panni per la pulizia dei pavimenti Sensitive contiene due panni in fibre molto morbide che trasferiscono meno umidità e calore al pavimento. Ciò significa che anche i pavimenti sensibili e sigillati possono essere puliti a vapore in modo molto delicato. Grazie al sistema a strappo, i panni possono essere attaccati facilmente e rapidamente all'ugello EasyFix del pulitore a vapore: basta premere il panno per la pulizia del pavimento sull'ugello EasyFix e il gioco è fatto. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente in posizione: anche gli angoli e i bordi vengono puliti senza fatica. Al termine del lavoro, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta EasyFix senza alcun contatto con lo sporco: per farlo, è sufficiente premere sulla linguetta del piede collegata al panno e tirare la bocchetta verso l'alto e allontanarla.
Caratteristiche e vantaggi
Per una pulizia particolarmente delicataLe fibre molto morbide e fini assicurano una rimozione particolarmente delicata dello sporco, combinata con un'elevata capacità di raccolta dello stesso, per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure sigillate.
Comodo sistema hook-and-loopPanno per la pulizia del pavimento facilmente attaccabile all'ugello del pavimento semplicemente premendo su di esso. Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimentoNessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta. Il campo di applicazione (ad esempio la separazione tra cucina e bagno) è indicato in un campo sulla linguetta.
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|345 x 115 x 10
Macchine compatibili
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Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle