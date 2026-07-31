Il set di panni per la pulizia dei pavimenti Sensitive contiene due panni in fibre molto morbide che trasferiscono meno umidità e calore al pavimento. Ciò significa che anche i pavimenti sensibili e sigillati possono essere puliti a vapore in modo molto delicato. Grazie al sistema a strappo, i panni possono essere attaccati facilmente e rapidamente all'ugello EasyFix del pulitore a vapore: basta premere il panno per la pulizia del pavimento sull'ugello EasyFix e il gioco è fatto. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente in posizione: anche gli angoli e i bordi vengono puliti senza fatica. Al termine del lavoro, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta EasyFix senza alcun contatto con lo sporco: per farlo, è sufficiente premere sulla linguetta del piede collegata al panno e tirare la bocchetta verso l'alto e allontanarla.