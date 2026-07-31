Il set di tessuti monouso EasyFix per l'ugello per pavimenti EasyFix contiene 15 panni monouso innovativi realizzati in materiale assorbente di alta qualità. Quando devi essere veloce, hai sempre a portata di mano un panno nuovo, per una pulizia ancora più semplice e igienica su tutte le superfici dure. Anche gli angoli e i bordi vengono puliti senza sforzo. Grazie al sistema a strappo, il panno monouso può essere facilmente e velocemente attaccato all'ugello per pavimenti EasyFix per il pulitore a vapore: basta premere l'ugello per pavimenti EasyFix sul lato del panno con strisce gialle a strappo ed è pronto per l'uso. Dopo la pulizia, il panno può essere facilmente smaltito con i rifiuti domestici, alleviando così lo sforzo stancante e che richiede tempo di lavare i panni sporchi.