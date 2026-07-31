Set di panni usa e getta per pulitori a vapore con bocchetta EasyFix
Set di 15 panni usa e getta per la bocchetta pavimenti EasyFix. Per una pulizia rapida e igienica delle superfici dure. Le strisce gialle a strappo consentono di fissare facilmente il panno.
Il set di tessuti monouso EasyFix per l'ugello per pavimenti EasyFix contiene 15 panni monouso innovativi realizzati in materiale assorbente di alta qualità. Quando devi essere veloce, hai sempre a portata di mano un panno nuovo, per una pulizia ancora più semplice e igienica su tutte le superfici dure. Anche gli angoli e i bordi vengono puliti senza sforzo. Grazie al sistema a strappo, il panno monouso può essere facilmente e velocemente attaccato all'ugello per pavimenti EasyFix per il pulitore a vapore: basta premere l'ugello per pavimenti EasyFix sul lato del panno con strisce gialle a strappo ed è pronto per l'uso. Dopo la pulizia, il panno può essere facilmente smaltito con i rifiuti domestici, alleviando così lo sforzo stancante e che richiede tempo di lavare i panni sporchi.
Caratteristiche e vantaggi
Tieni sempre a portata di mano un panno pulito
- Per risultati di pulizia brillanti.
Semplice e igienico senza la necessità di lavare nulla
- Il panno usa e getta pertanto ti allevia dallo sforzo faticoso e che richiede tempo di lavare i panni sporchi.
Comodo sistema hook-and-loop
- Fissaggio semplice e rapido del tessuto grazie alle strisce gialle a strappo.
- Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Il panno monouso copre tutti i lati dell'ugello del pavimento
- Per una facile pulizia di angoli, fessure e altri punti difficli da raggiungere.
Materiale di alta qualità e ultra assorbente
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|340 x 118 x 3
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle