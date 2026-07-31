Spazzole tonde per pulitori a vapore

Il set contiene due spazzole rotonde nere e due gialle. Perfette per l'utilizzo in diverse zone della casa

Il set contiene due spazzole rotonde nere e due gialle. Perfetto per l'uso in diverse aree. Ad esempio, un colore può essere utilizzato in bagno e l'altro per le attività di pulizia in cucina. Le setole flessibili nella spazzola a vapore svolgono praticamente ogni funzione in modo affidabile e senza sforzo.

Caratteristiche e vantaggi
Due colori differenti (giallo e nero)
  • Igienico in varie aree di utilizzo (bagno, cucina, arredi, ecc.).
Setoline di alta qualità
  • Rimuovere facilmente lo sporco ostinato.
  • Lunga durata grazie all'usura più lenta delle setole.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 40 x 26 x 26
Aree di applicazione
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Pulizia degli scarichi
  • Lavabo / lavandino
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Superfici tessili
  • WC