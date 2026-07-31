Spazzole tonde per pulitori a vapore
Il set contiene due spazzole rotonde nere e due gialle. Perfette per l'utilizzo in diverse zone della casa
Il set contiene due spazzole rotonde nere e due gialle. Perfetto per l'uso in diverse aree. Ad esempio, un colore può essere utilizzato in bagno e l'altro per le attività di pulizia in cucina. Le setole flessibili nella spazzola a vapore svolgono praticamente ogni funzione in modo affidabile e senza sforzo.
Caratteristiche e vantaggi
Due colori differenti (giallo e nero)
- Igienico in varie aree di utilizzo (bagno, cucina, arredi, ecc.).
Setoline di alta qualità
- Rimuovere facilmente lo sporco ostinato.
- Lunga durata grazie all'usura più lenta delle setole.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|40 x 26 x 26
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aree difficili da raggiungere.
- Pulizia degli scarichi
- Lavabo / lavandino
- Superfici di lavoro in cucina
- Superfici tessili
- WC