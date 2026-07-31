Il supporto scorrevole per tappeti e la bocchetta per pavimenti EasyFix formano una squadra da sogno per la pulizia a vapore dei tappeti. La bocchetta pavimenti EasyFix può essere fatta scivolare facilmente e comodamente sulla superficie del tappeto. Il supporto per tappeti può essere rimosso senza doversi chinare. In tal modo la potenza del vapore rinfresca rapidamente e facilmente i tappeti e alza di nuovo le fibre, ripristinandone l'elasticità.