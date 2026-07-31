Supporto scorrevole per tappeti, per pulitori a vapore con bocchetta EasyFix
L'uso del supporto scorrevole per la pulizia dei tappeti, insieme alla bocchetta EasyFix, garantisce una scorrevolezza massima nella pulizia a vapore di tappeti e moquettes senza detergenti
Il supporto scorrevole per tappeti e la bocchetta per pavimenti EasyFix formano una squadra da sogno per la pulizia a vapore dei tappeti. La bocchetta pavimenti EasyFix può essere fatta scivolare facilmente e comodamente sulla superficie del tappeto. Il supporto per tappeti può essere rimosso senza doversi chinare. In tal modo la potenza del vapore rinfresca rapidamente e facilmente i tappeti e alza di nuovo le fibre, ripristinandone l'elasticità.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto per l'ugello da pavimento EasyFix
- È facile dare ai tappeti una nuova vita con il vapore.
L'ugello da pavimento EasyFix può essere facilmente inserito nella vela del tappeto e rimosso di nuovo
- Per una gestione pratica senza doversi chinare.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|357 x 178 x 46
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Moquette
RICAMBI Supporto scorrevole per tappeti, per pulitori a vapore con bocchetta EasyFix
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