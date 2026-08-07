パイプクリーニングノズル

吐出口後方 3 ヶ所 ノズルサイズ 055 外径16mm

吐出口後方 3 ヶ所 ノズルサイズ 055 外径16mm

製品仕様

製品スペック

直径 (mm) 16
ノズルサイズ ( ) 55
ねじ山 R 1/8"