Compleet, aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang van 3/4", 3.5 m voor algemeen gebruik. Geschikt voor de directe aansluiting aan tuinpompen en hogedrukpompen. Geschikt als verlenging van zuigslangen of voor gebruik met zuigfilters. Voor gebruik met de hierboven vermelde pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).