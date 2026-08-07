Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 20
Temperatuur (°C) max. 150
Max. druk (bar) 200
Gewicht inclusief verpakking (kg) 16,4

Verpakkingsinhoud

  • Haspel
Reserveonderdelen Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.