Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|20
|Temperatuur (°C)
|max. 150
|Max. druk (bar)
|200
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,4
Verpakkingsinhoud
- Haspel
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HG 43
- HG 64
Reserveonderdelen Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.