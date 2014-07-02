Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5

Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5

10 m hogedrukslang Longlife 400 (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Met dubbel staalelement. Aansluitingen aan beide zijden. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls. Meer gegevens : DN 8/155°C/400 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2*M22*1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,7