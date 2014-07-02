Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5
Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
10 m hogedrukslang Longlife 400 (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Met dubbel staalelement. Aansluitingen aan beide zijden. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls. Meer gegevens : DN 8/155°C/400 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|400
|Lengte (m)
|10
|Aansluitdraad
|2*M22*1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,7