Spuitkop HKF 30/14-E

Compacte binnenreinigingskop van RVS voor het reinigen van vaten en containers, openingen vanaf 65 mm. Overtuigt door een constant toerental door middel van een elektromotor.

De compacte binnenreinigingskop is bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenzijde van vaten en containers met een opening van 65 millimeter of meer. De reinigingskop wordt aangedreven door een elektromotor van 24 volt AC 50/60 Hertz. De lage spanning van 24 volt zorgt voor maximale veiligheid in natte gebruiksruimtes voor deze reinigingskop. De sproeiers draaien met een constante snelheid rond 2 assen en bestrijken zo elk deel van de container. Dankzij het lage gewicht van 4,9 kilogram zijn er geen extra ophangvoorzieningen nodig. Hij kan worden gebruikt tot 140 bar, 3000 l/u en tot een maximale watertemperatuur van 90 °C. De totale lengte van de kop is 1256 millimeter en de insteekdiepte is 915 millimeter. De binnenreinigingskop kan met behulp van een hogedrukslang eenvoudig en handig worden aangesloten op een koud- of warmwaterhogedrukreiniger.

Kenmerken en voordelen
Spuitkop HKF 30/14-E: Aangedreven door een 24V 50/60Hz elektromotor.
Aangedreven door een 24V 50/60Hz elektromotor.
Constante rotatiesnelheid, onafhankelijk van waterstroom en druk. 24V veiligheidsspanning Verhoogde arbeidsveiligheid.
Spuitkop HKF 30/14-E: Hoge flexibiliteit
Hoge flexibiliteit
Langzame rotatie en hoge werkdruk voor optimale reinigingsresultaten. Geschikt voor watervolumes tot 3000 l/u en hoge druk tot 140 bar. Geschikt voor het reinigen van de binnenkant van vaten, middelgrote en grote tanks.
Spuitkop HKF 30/14-E: Intelligent ontwerp
Intelligent ontwerp
Bijzonder gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk. Gemakkelijk te gebruiken: plaats de kop met slechts één hand in de container. Reguliere rotatiesnelheid voor consistente reinigingsresultaten
Roestvrij stalen structuur (1.4301)
  • Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
  • Geschikt voor water dat Kärcher-reinigingsmiddelen bevat.
  • Geschikt voor watertemperaturen tot 90 °C.
Laag gewicht en compacte afmetingen
  • Veelzijdig en flexibel in gebruik.
  • Geschikt voor het reinigen van de binnenkant van containers met openingen vanaf 65 mm.
  • Dankzij het lage gewicht van slechts 4,9 kg zijn er geen extra ophangvoorzieningen nodig.
Specificaties

Technische gegevens

Hogedrukaansluiting G3/8″
drijfveer Elektrisch
Aantal sproeiers (Stuk(s)) 1 / 4
Inhoud (l/u) 3000
Snelheid (tpm) 19
Inbouwlengte (mm) 915
Spanning (V) 24
Frequentie (Hz) 50 - 60
Werkdruk (bar) max. 140
Container openen (mm) min. 65
Temperatuur (°C) max. 90
Gewicht (kg) 4,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 7,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1256
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Ook geschikt voor het reinigen van de binnenkant van IBC containers (tanks)
  • Voor de binnenreiniging van containers (industrie, logistiek, openbare dienst)
  • Voor het reinigen van containers in de voedings-, cosmetica- en chemische industrie
  • Voor het reinigen van containers voor het vervoer van chemische producten
  • Voor het reinigen van containers voor het vervoeren van voedsel
  • Voor het reinigen van stationaire containers in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
Accessoires