De compacte binnenreinigingskop is bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenzijde van vaten en containers met een opening van 65 millimeter of meer. De reinigingskop wordt aangedreven door een elektromotor van 24 volt AC 50/60 Hertz. De lage spanning van 24 volt zorgt voor maximale veiligheid in natte gebruiksruimtes voor deze reinigingskop. De sproeiers draaien met een constante snelheid rond 2 assen en bestrijken zo elk deel van de container. Dankzij het lage gewicht van 4,9 kilogram zijn er geen extra ophangvoorzieningen nodig. Hij kan worden gebruikt tot 140 bar, 3000 l/u en tot een maximale watertemperatuur van 90 °C. De totale lengte van de kop is 1256 millimeter en de insteekdiepte is 915 millimeter. De binnenreinigingskop kan met behulp van een hogedrukslang eenvoudig en handig worden aangesloten op een koud- of warmwaterhogedrukreiniger.