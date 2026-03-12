MJ 145 3-in-1 Multi Jet voor K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control
Alles in één: de 3-in-1 multi-jet spuitlans van Kärcher voor de hogedrukreinigers K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus en K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).
Nu hoef je alleen maar de straal te verwisselen - en niet langer de hele lans. De 3-in-1 Multi Jet bundelt 3 straalsoorten en stelt je in staat om te wisselen tussen traploos instelbare hogedruk vlakstraal, roterende vuilfrees en reinigingsmiddelstraal door simpelweg aan de spuitlans te draaien. En de juiste druk kan snel en eenvoudig worden aangepast met de knoppen op het pistool. De 3-in-1 Multi Jet is de allrounder voor de Kärcher hogedrukreinigers K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus en K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).
Kenmerken en voordelen
Volledige controle in twee handen
- Traploze drukregeling met die van het intelligente pistool.
Geen lastig wisselen van spuitlans
- U kiest eenvoudig de gewenste straal door aan de spuitlans te draaien.
Drie straalsoorten in een spuitlans
- Reinigingsmiddelstraal, rotorsproeier en traploos verstelbare hogedrukvlakstraal, voor flexibel werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|445 x 63 x 63
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Schuttingen