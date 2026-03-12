Nu hoef je alleen maar de straal te verwisselen - en niet langer de hele lans. De 3-in-1 Multi Jet bundelt 3 straalsoorten en stelt je in staat om te wisselen tussen traploos instelbare hogedruk vlakstraal, roterende vuilfrees en reinigingsmiddelstraal door simpelweg aan de spuitlans te draaien. En de juiste druk kan snel en eenvoudig worden aangepast met de knoppen op het pistool. De 3-in-1 Multi Jet is de allrounder voor de Kärcher hogedrukreinigers K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus en K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).