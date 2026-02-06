Het handige waspadmondstuk voor sproei-extractieapparaten overtuigt door zijn verbeterde reinigende werking. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele bediening. Het mondstuk is ideaal voor een vezeldiepe reiniging van gestoffeerde meubels, tapijten, autostoelen en vele andere textieloppervlakken. De compacte meubelwaszuigmond heeft een werkbreedte van 88 millimeter. Het transparante kijkvenster is bijzonder praktisch om tijdens het werk het reinigingsproces te controleren. Het mondstuk kan als accessoire worden gebruikt bij alle Kärcher stofzuigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.