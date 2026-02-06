SE Zuigmond
Als accessoire voor stofzuigers is het meubelwasmondstuk voor sproei-extractieapparaten ideaal voor een vezeldiepe reiniging van gestoffeerde meubels, autostoelen en het verwijderen van vlekken uit tapijten.
Het handige waspadmondstuk voor sproei-extractieapparaten overtuigt door zijn verbeterde reinigende werking. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele bediening. Het mondstuk is ideaal voor een vezeldiepe reiniging van gestoffeerde meubels, tapijten, autostoelen en vele andere textieloppervlakken. De compacte meubelwaszuigmond heeft een werkbreedte van 88 millimeter. Het transparante kijkvenster is bijzonder praktisch om tijdens het werk het reinigingsproces te controleren. Het mondstuk kan als accessoire worden gebruikt bij alle Kärcher stofzuigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor alle Kärcher stofzuigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Sproei-extractie-functieVoor een grondige, vezeldiepe reiniging van gestoffeerde meubels, tapijten, autostoelen en vele andere textieloppervlakken.
Transparant inspectievensterMaakt een constante controle van het reinigingsproces tijdens het werk mogelijk.
Bewezen Kärcher sproei-extractietechnologie.
- Voor optimale reinigingsresultaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Werkbreedte (mm)
|88
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|88 x 74 x 141
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Gestoffeerde meubels
- Autostoelen
- Tuin/terras/balkon meubilair