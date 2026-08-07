Sproeierset HD 500–700 l/u
Voor H 500 - 700 l/u. Bestaat uit sproeielement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
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