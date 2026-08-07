RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)

Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,9
Compatibele apparaten
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Reserveonderdelen RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier) 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.