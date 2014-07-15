Vlakfilter KFI 7420
Robuuste vlakfilter specificaal voor de as- en droogzuiger. Voor langdurige prestaties.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher as- en droogzuigers AD 3, AD 2 en AD 4 Premium
Voor aanhoudende zuigkracht
Eenvoudig te verwisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|197 x 97 x 48
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- As