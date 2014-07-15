Vlakfilter KFI 7420

Robuuste vlakfilter specificaal voor de as- en droogzuiger. Voor langdurige prestaties.

Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher as- en droogzuigers AD 3, AD 2 en AD 4 Premium
Voor aanhoudende zuigkracht
Eenvoudig te verwisselen.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 197 x 97 x 48
Toepassingen
  • As