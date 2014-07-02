Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV
De zuigbuis van verchroomd staal (DN 35, lengte 505 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.
Verchroomde metalen zuigbuis (DN 35, 1x0.5 m), standaard voor bijna alle éénmotorige professionele stof-/waterzuigers van het type NT.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Materiaal
|Staal, verchroomd
|Lengte (mm)
|505
|Kleur
|Zilver
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|505 x 39 x 39