Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

De zuigbuis van verchroomd staal (DN 35, lengte 505 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.

Verchroomde metalen zuigbuis (DN 35, 1x0.5 m), standaard voor bijna alle éénmotorige professionele stof-/waterzuigers van het type NT.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Materiaal Staal, verchroomd
Lengte (mm) 505
Kleur Zilver
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 505 x 39 x 39
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