Mulțumită duzei rotative puternice de intrare, freza de murdărie îndepărtează chiar și murdăria persistentă și curăță până la strălucire. Jetul punctual rotativ îndepărtează fără efort murdăria atmosferică, ajutând rapid la restaurarea suprafețelor de mușchi sau a celor afectate de intemperii, de exemplu. Freza de murdărie oferă, de asemenea, o performanță mare de suprafață. Recomandată pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 2 până la K 3.