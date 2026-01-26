Lance de pulverizare VP 120 Entry
Lance de pulverizare Vario Power pentru aparatele de curățare cu presiune din clasele K 2 și K 3. Reglabilă continuu de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.
Lancea de pulverizare Vario Power: de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune cu reglare liniară a presiuni prin simpla rotire a lăncii de pulverizare. Ideală pentru curățarea zonelor mai mici din jurul casei și grădinii, cum ar fi pereți, alei, garduri și vehicule. Recomandată pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 2 la K 3.
Caracteristici si beneficii
Ajustare continua
- Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza
Jet de joasă presiune pentru aplicarea detergentului
- Reglare liniară a presiunii — de la jet de joasă presiune pentru aplicarea detergentului la jet de înaltă presiune.
Economisește timp
- Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|448 x 45 x 45
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Fațadă
- Grădină și ziduri de piatră
- Poteci
- Garduri
- Zone din jurul casei și grădinii