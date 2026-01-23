T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici
Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici, herhangi bir sıçrama olmadan dış alanları temizlemek için etkili bir araçtır. Çift jetli dönen kol, geniş yüzeylerdeki kiri temizler ve bir püskürtme borusuyla temizlemeye kıyasla zamanınızın yaklaşık yüzde 50'sinden tasarruf sağlar. Elektrikli başlığın eklenmesi, entegre durulama başlığı sayesinde köşelerde ve kenarlarda etkili temizliği garanti eder. Gevşeyen kir temizlenen yüzeyden kolayca temizlenir - bu da kullanımdan sonra zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Taş ve beton gibi sert yüzeyler ve ahşap gibi daha hassas yüzeyler, nozül ile temizlenecek yüzey arasındaki mesafe ayarlanarak temizlenebilir. Hovercraft etkisi sayesinde, T-Racer'ın manevra yapması kolaydır ve çeşitli işlevler, basitçe seçilebilir.. Garaj kapıları gibi dikey yüzeyler bile pratik tutamak sayesinde hızlı bir şekilde temizlenebilir. K 4 ila K 7 basınçlı yıkama serileri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Sıçrama koruması
Tutma kolu
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|1,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|769 x 288 x 996
Uygulama alanları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Teras
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar