T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici, herhangi bir sıçrama olmadan dış alanları temizlemek için etkili bir araçtır. Çift jetli dönen kol, geniş yüzeylerdeki kiri temizler ve bir püskürtme borusuyla temizlemeye kıyasla zamanınızın yaklaşık yüzde 50'sinden tasarruf sağlar. Elektrikli başlığın eklenmesi, entegre durulama başlığı sayesinde köşelerde ve kenarlarda etkili temizliği garanti eder. Gevşeyen kir temizlenen yüzeyden kolayca temizlenir - bu da kullanımdan sonra zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Taş ve beton gibi sert yüzeyler ve ahşap gibi daha hassas yüzeyler, nozül ile temizlenecek yüzey arasındaki mesafe ayarlanarak temizlenebilir. Hovercraft etkisi sayesinde, T-Racer'ın manevra yapması kolaydır ve çeşitli işlevler, basitçe seçilebilir.. Garaj kapıları gibi dikey yüzeyler bile pratik tutamak sayesinde hızlı bir şekilde temizlenebilir. K 4 ila K 7 basınçlı yıkama serileri için uygundur.