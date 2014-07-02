Khớp Vario
Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: cửa chớp cuốn, mái che ô tô hoặc nhà kính. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện. Khớp Vario giúp làm sạch tiện dụng.
Tính năng và ưu điểm
Khớp nối điều chỉnh 180°
- Giúp những công việc khó khăn trở nên dễ dàng
Khớp nối Vario
- Dễ dàng làm sạch ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ: máng xối hoặc mặt dưới của xe cộ.
Có thể xoay linh hoạt qua 180 °
- Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,232
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,265
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|214 x 47 x 84
Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Nhà kính
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
- Phương tiện đi lại