HT 5.20 M Set

Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.

Der stabile und robuste Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Die robuste Metalltrommel hält auch höchsten Beanspruchungen im Garten stand. Durch die ergonomische Kurbel sowie die stabile Schlauchführung lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Außerdem punktet der Schlauchwagen durch einen extra breiten Standfuß für höchste Standsicherheit und UV- wie auch Frostsicherheit. Mit den innovativen Schnellspannern kann der teleskopierbare Handgriff komfortabel auf die passende Höhe eingestellt oder auch komplett nach unten geschoben werden. Letzteres sorgt vor allem für eine platzsparende Verstauung. Das Set ist dank der mitgelieferten Zubehöre wie dem Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit. Der Schlauchwagen wird fertig montiert geliefert. Kärcher Schlauchaufbewahrungen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und Langlebigkeit aus und haben 5 Jahre Herstellergarantie.

Merkmale und Vorteile
HT 5.20 M Set: Hohe Stabilität und Standfestigkeit
Hohe Stabilität und Standfestigkeit
Dank extra breitem Standfuß und tiefem Schwerpunkt der Schlauchtrommel.
HT 5.20 M Set: Schlauchführung
Schlauchführung
Für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs.
HT 5.20 M Set: Metalltrommel
Metalltrommel
Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
Schnellspanner zur Fixierung des telekopierbaren Handgriffs
  • Platzsparende Aufbewahrung.
Rutschfester, ergonomischer Griff
  • Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.
Faltbare Handkurbel
  • Platzsparende Aufbewahrung.
Sofort einsatzbereit
  • Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
  • Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Nachtropfstopp
  • Kein auslaufendes Wasser nach Gebrauch.
Spezifikationen

Technische Daten

Schlauchdurchmesser (mm) 13
Schlauchkapazität (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 2,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 9,4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Lieferumfang

  • Schlauchkupplung: 3 Stück
  • Schlauchkupplung mit Aqua Stop: 1 Stück
  • G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück: 1 Stück
  • Spritze: 1 Stück
  • Schlauch Performance Plus 1/2": 20 m

Ausstattung

  • Set
  • Metall-Schlauchtrommel
  • Schlauchführung
  • Sprühbild: Kegelstrahl
  • Sprühbild: Punktstrahl
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Mittelgroße bis große Flächen
Zubehör
HT 5.20 M Set Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.


HOME & GARDEN GERÄTE

Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.


PROFESSIONAL GERÄTE

Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.