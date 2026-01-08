HT 5.20 M Set
Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.
Der stabile und robuste Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Die robuste Metalltrommel hält auch höchsten Beanspruchungen im Garten stand. Durch die ergonomische Kurbel sowie die stabile Schlauchführung lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Außerdem punktet der Schlauchwagen durch einen extra breiten Standfuß für höchste Standsicherheit und UV- wie auch Frostsicherheit. Mit den innovativen Schnellspannern kann der teleskopierbare Handgriff komfortabel auf die passende Höhe eingestellt oder auch komplett nach unten geschoben werden. Letzteres sorgt vor allem für eine platzsparende Verstauung. Das Set ist dank der mitgelieferten Zubehöre wie dem Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit. Der Schlauchwagen wird fertig montiert geliefert. Kärcher Schlauchaufbewahrungen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und Langlebigkeit aus und haben 5 Jahre Herstellergarantie.
Merkmale und Vorteile
Hohe Stabilität und StandfestigkeitDank extra breitem Standfuß und tiefem Schwerpunkt der Schlauchtrommel.
SchlauchführungFür leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs.
MetalltrommelGarantiert Robustheit und Langlebigkeit.
Schnellspanner zur Fixierung des telekopierbaren Handgriffs
- Platzsparende Aufbewahrung.
Rutschfester, ergonomischer Griff
- Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.
Faltbare Handkurbel
- Platzsparende Aufbewahrung.
Sofort einsatzbereit
- Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten.
Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.
Nachtropfstopp
- Kein auslaufendes Wasser nach Gebrauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchdurchmesser (mm)
|13
|Schlauchkapazität (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|2,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Lieferumfang
- Schlauchkupplung: 3 Stück
- Schlauchkupplung mit Aqua Stop: 1 Stück
- G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück: 1 Stück
- Spritze: 1 Stück
- Schlauch Performance Plus 1/2": 20 m
Ausstattung
- Set
- Metall-Schlauchtrommel
- Schlauchführung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 Basic Home
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Car & Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & Brush
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic T 5
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Comfort Premium eco!Booster
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium Car & Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Home & Brush
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Comfort Premium eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 7 WCM Pure Flex Home
- K Silent Anniversary Edition
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHB 4-18
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHD 3
- KHP 4
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Mittelgroße bis große Flächen
Zubehör
