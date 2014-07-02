Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2

Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d’aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".