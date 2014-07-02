Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2
Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d’aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".
Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d’aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".
Caractéristiques et avantages
Connecteur
- Pour un raccord résistant à la dépression des tuyaux à la pompe
Filetage rotatif
- Pour l'installation du connecteur de pompe à la pompe, surtout si le tuyau est déjà installé sur le connecteur de pompe.
Pour des tuyaux 3/4" et 1"
- Le raccord s'adapte à tous les types de tuyau
Joint plat inclus
- Scelle le raccord à la pompe, de sorte que l'eau ne puisse pas échapper
Clapet anti-retour inclus
- Prévient le reflux de l'eau qui a déjà été aspirée. Est recommandé en particulier pour l'utilisation de pompes d'évacuation et des pompes submersibles.
Y compris pince pour le tuyau
- Pour raccorder le tuyau au connecteur de la pompe
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|Adapté aux flexibles 3/4" et 1"
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|41 x 65 x 41
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
- Utilisation en cas d'inondation
- Dégâts des eaux dans la maison et à la cave (fuite de la machine à laver/infiltration de la nappe phréatique)
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge