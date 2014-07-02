Pomp-adaptor voor vacuümbestendige aansluiting van aanzuigslangen aan tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. De adaptor is ideaal voor pompen met een aansluitdraad van 1" (33,3 mm) en slangen van 3/4" of 1". Inclusief verbindingsmoer, slangklem, sluitring en terugslagklep. De terugslagklep kan worden gebruikt in dompelpompen en hydrofoorpompen om te voorkomen dat het water terugstroomt in de pomp. Anders wordt een sluitring gebruikt in plaats van een terugslagklep.