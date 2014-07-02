Pompaansluiting met terugslagklep, klein
Pompadapter met terugslagklep voor het vacuümbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).
Pomp-adaptor voor vacuümbestendige aansluiting van aanzuigslangen aan tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. De adaptor is ideaal voor pompen met een aansluitdraad van 1" (33,3 mm) en slangen van 3/4" of 1". Inclusief verbindingsmoer, slangklem, sluitring en terugslagklep. De terugslagklep kan worden gebruikt in dompelpompen en hydrofoorpompen om te voorkomen dat het water terugstroomt in de pomp. Anders wordt een sluitring gebruikt in plaats van een terugslagklep.
Kenmerken en voordelen
Aansluitstuk
- Voor een vacuum-bestendige aansluiting van de slangen aan de pomp
Roterende draad
- Voor de aansluiting van de pompconnector aan de pomp, vooral als de slang al is aangesloten aan de pompconnector.
Voor slangen van 3/4" en 1"
- Het overeenkomstig aansluitstuk kan worden gebruikt afhankelijk van de grootte van de slang.
Omvat platte afdichting
- Afdichting van het aansluitstuk aan de pomp, zodat er geen water kan ontsnappen
Omvat terugslagklep
- Voorkomt de terugstroom van het water dat al is opgepompt. Dit wordt vooral aanbevolen bij gebruik van dompelpompen.
Omvat slangklem
- Voor de aansluiting van de slang aan de pompaansluiting
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|Geschikt voor 3/4" en 1" slangen
|Aansluitdraad
|G1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|41 x 65 x 41
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
- Voor waterschade in uw huis en kelder (lek in de wasmachine/omhoog komen van het grondwater)
- Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.