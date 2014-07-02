Kit Inno Foam avec injecteur de détergent
Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.
Lance double avec canon à mousse et permutation sur jet HP pour le rinçage à l’eau claire. Les jeux de buses pour les différentes gammes d’appareils doivent être commandés séparément.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|3,3
Accessoires
Piéces détachées Kit Inno Foam avec injecteur de détergent
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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