Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector
Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.
Inno foam kit set met reinigingsmiddeleninjector - het innovatieve hogedruk schuimsysteem voor gebruik met mobiele en stationaire koud- en warmwater hogedrukreinigers voor reiniging of desinfectie. Dubbele lans met schuimsproeier en hogedrukstraal voor de reiniging. De hogedruk reinigingsmiddeleninjector zorgt voor een precieze dosering (0-5%). De sproeierset moet apart besteld worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,3
Toebehoren
Onderdelen Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector
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