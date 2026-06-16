Lot de gicleurs TR kit de projection de
Kit de buses spécifique à l'appareil avec buse pour dispositif d'hydrosablage et insert de buse. Pour une performance optimale de l'unité de sablage Kärcher. Seulement en conjonction avec un dispositif d'hydrosablage.
Le kit de buses spécifique à l'appareil garantit les performances optimales de l'unité d'hydrosablage Kärcher. Il se compose d'une buse pour dispositif d'hydrosablage et d'une buse. Seulement en conjonction avec un dispositif d'hydrosablage.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4