WR 100
Élimination confortable et rapide des mauvaises herbes : lance de désherbage WR 100 avec châssis, barre de buse de 100 cm de large et adaptateur de buse intégré à des fins d'utilisation avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.
Idéale pour éliminer les mauvaises herbes sur de grandes surfaces comme sur des chemins ou les aires de stationnement, notre lance de désherbage WR 100 s'avère particulièrement efficace en combinaison avec notre nettoyeur haute pression à eau chaude. La température d'eau optimale jusqu'à 98 °C garantit une élimination effective et très confortable des mauvaises herbes indésirables. Avec la lance de désherbage de 100 cm de large qui assure une répartition uniforme de l'eau, vous travaillez rapidement et gagnez du temps, tandis que l'adaptateur de buse intégré fournit à tout moment un volume d'eau parfaitement adapté indépendamment du nettoyeur haute pression à eau chaude utilisé. Le châssis correspondant allège considérablement le travail et assure ainsi un confort de travail maximal.
Caractéristiques et avantages
Désherbage efficace grâce à la combinaison optimale d'une lance de désherbage et d'un nettoyeur haute pression à eau chaude
- Adaptateur de buse intégré pour un débit d'eau adapté sur chaque nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher.
- La technologie moderne de brûleur Kärcher assure une température d'eau optimale pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).
Pour une élimination rapide des mauvaises herbes sur de plus grandes surfaces
- Barre de buse de 100 cm de large avec répartition uniforme de l'eau et haute performance.
- Châssis intégré pour un confort de travail maximal.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|1,2
|Poids emballage inclus (kg)
|2,8
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Désherbage efficace, sans produits chimiques et confortable pour les applications communales
Piéces détachées WR 100
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.