Idéale pour éliminer les mauvaises herbes sur de grandes surfaces comme sur des chemins ou les aires de stationnement, notre lance de désherbage WR 100 s'avère particulièrement efficace en combinaison avec notre nettoyeur haute pression à eau chaude. La température d'eau optimale jusqu'à 98 °C garantit une élimination effective et très confortable des mauvaises herbes indésirables. Avec la lance de désherbage de 100 cm de large qui assure une répartition uniforme de l'eau, vous travaillez rapidement et gagnez du temps, tandis que l'adaptateur de buse intégré fournit à tout moment un volume d'eau parfaitement adapté indépendamment du nettoyeur haute pression à eau chaude utilisé. Le châssis correspondant allège considérablement le travail et assure ainsi un confort de travail maximal.