WR 100
Comfortabele en snelle onkruidverwijdering: WR 100 onkruidlans met chassis, 100 cm brede sproeibar en geïntegreerde sproeier-adapter voor gebruik met een warmwater hogedrukreiniger.
Ideaal voor een onkruidverwijdering op grotere oppervlakken zoals paden of parkeerterreinen , onze WR 100 onkruidlans toont zijn sterkte vooral in combinatie met één van onze warmwater hogedrukreinigers. De optimale watertemperatuur tot 98 °C garandeert een efficiënte en zeer handige verwijdering van al dat ongewenste onkruid. Met de 100 cm brede onkruidlans met gelijkmatige waterverdeling, kan u snel werken, zodat u tijd kan besparen, terwijl de geïntegreerde sproeier-adapter altijd een perfect afgestemd watervolume garandeert, ongeacht welke warmwater hogedrukreiniger u gebruikt. Het betreffende chassis verlicht uw lading merkbaar en zorgt zo voor een maximaal werkcomfort.
Kenmerken en voordelen
Doeltreffende onkruidverwijdering met de ideale combinatie van een onkruidverwijderaar en een warmwater hogedrukreiniger
- De geïntegreerde sproeiadapter zorgt voor de juiste waterhoeveelheid voor elke Kärcher warmwater hogedrukreiniger.
- De nieuwste brandertechnologie garandeert de ideale watertemperatuur voor onkruidverwijdering (tot 98° C).
Voor een tijdsbesparende onkruidverwijdering op grote oppervlakken
- Sproeibar van 100 cm breed met een gelijkmatige waterverdeling en een hoge oppervlakteprestatie
- Geïntegreerd chassis voor een maximaal werkcomfort.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,8
Videos
Toepassingen
- Efficiënte, comfortabele onkruidverwijdering zonder gebruik van chemische producten voor gebruik in gemeentes
Onderdelen WR 100
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.