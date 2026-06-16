Ideaal voor een onkruidverwijdering op grotere oppervlakken zoals paden of parkeerterreinen , onze WR 100 onkruidlans toont zijn sterkte vooral in combinatie met één van onze warmwater hogedrukreinigers. De optimale watertemperatuur tot 98 °C garandeert een efficiënte en zeer handige verwijdering van al dat ongewenste onkruid. Met de 100 cm brede onkruidlans met gelijkmatige waterverdeling, kan u snel werken, zodat u tijd kan besparen, terwijl de geïntegreerde sproeier-adapter altijd een perfect afgestemd watervolume garandeert, ongeacht welke warmwater hogedrukreiniger u gebruikt. Het betreffende chassis verlicht uw lading merkbaar en zorgt zo voor een maximaal werkcomfort.