Cloth set
Висококачествен комплект памучни кърпи, състоящ се от 2 широки кърпи за под и 3 хавлиени калъфа за ръчния накрайник.
Комплект кърпи от висококачествен памук от 2 широки кърпи за под и 3 калъфа за ръчния накрайник. Кърпите за под се закрепват към големия накрайник за под. Калъфите за ръчните накрайници се поставят лесно и удобно върху ръчния накрайник. Устойчивите хавлиени кърпи поемат оптимално замърсяването, изключително хигроскопични са и не пускат влакна. Най-подходящи за почистване на пода от PVC, линолеум, плочки и естествен камък.
Характеристики и предимства
Кърпа за под от висококачествен памучен материал
- Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
- Възможно е машинно пране при 60 °C.
Калъф за ръчна дюза от висококачествен памучен материал
- Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
- Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,197
|Тегло с опаковката (кг)
|0,28
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|265 x 65 x 200
Сфера на приложение
- Работни повърхности в кухнята
- Плочки
- Душ кабина / вана
- Плотове
- Абсорбатори
- Хладилник (отвътре / отвън)
- Твърди подове
- Кухни