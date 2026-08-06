Cloth set

Висококачествен комплект памучни кърпи, състоящ се от 2 широки кърпи за под и 3 хавлиени калъфа за ръчния накрайник.

Комплект кърпи от висококачествен памук от 2 широки кърпи за под и 3 калъфа за ръчния накрайник. Кърпите за под се закрепват към големия накрайник за под. Калъфите за ръчните накрайници се поставят лесно и удобно върху ръчния накрайник. Устойчивите хавлиени кърпи поемат оптимално замърсяването, изключително хигроскопични са и не пускат влакна. Най-подходящи за почистване на пода от PVC, линолеум, плочки и естествен камък.

Характеристики и предимства
Кърпа за под от висококачествен памучен материал
  • Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
  • Възможно е машинно пране при 60 °C.
Калъф за ръчна дюза от висококачествен памучен материал
  • Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
  • Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,197
Тегло с опаковката (кг) 0,28
Размери (Д × Ш × В) (мм) 265 x 65 x 200
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Работни повърхности в кухнята
  • Плочки
  • Душ кабина / вана
  • Плотове
  • Абсорбатори
  • Хладилник (отвътре / отвън)
  • Твърди подове
  • Кухни