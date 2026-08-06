Комплект кърпи от висококачествен памук от 2 широки кърпи за под и 3 калъфа за ръчния накрайник. Кърпите за под се закрепват към големия накрайник за под. Калъфите за ръчните накрайници се поставят лесно и удобно върху ръчния накрайник. Устойчивите хавлиени кърпи поемат оптимално замърсяването, изключително хигроскопични са и не пускат влакна. Най-подходящи за почистване на пода от PVC, линолеум, плочки и естествен камък.