Дюза с плоска струя къса power L2P
Къса дюза с плоска струя за използване със бластери със сух лед на Kärcher и подходяща за отстраняване на упорити замърсявания на труднодостъпни места.
Мощната, здрава дюза с плоска струя, изработена от алуминий и неръждаема стомана, може да се използва почти навсякъде за почистване, например индустриални системи, шприцформи или роботи за косене, благодарение на късата си конструкция. Тя не само лесно отстранява тежки замърсявания, но също така впечатлява в тесни зони, които са трудни за достъп, като например в двигателните отделения. Въртящата се дюза в пистолета за задействане също така позволява целенасочено, абразивно бластиране със сух лед на зони и обекти със сложна геометрия и направени от различни материали. Оборудвана със система за бърза смяна – за бърза, лесна и удобна работа.
Характеристики и предимства
Къса, лесна за използване плоска дюза.
- Високата производителност води до лесно отстраняване и на изключително упорити отлагания.
- Много ниска консумация на сгъстен въздух и CO2.
Система за бърза смяна
- Изключително лесна за работа и с варираща настройка.
Здрав, дълготраен дизайн.
- Висококачествен дизайн, изработен от неръждаема стомана и алуминий.
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,09
|Тегло с опаковката (кг)
|0,105
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|97 x 22 x 22
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Сфера на приложение
- Почистване на леярски форми и инструменти
- За почистване на машини, компоненти на двигатели, матрици (форми) и уплътнителни повърхности
- За почистване на градински инструменти и роботизирани косачки