Мощната, здрава дюза с плоска струя, изработена от алуминий и неръждаема стомана, може да се използва почти навсякъде за почистване, например индустриални системи, шприцформи или роботи за косене, благодарение на късата си конструкция. Тя не само лесно отстранява тежки замърсявания, но също така впечатлява в тесни зони, които са трудни за достъп, като например в двигателните отделения. Въртящата се дюза в пистолета за задействане също така позволява целенасочено, абразивно бластиране със сух лед на зони и обекти със сложна геометрия и направени от различни материали. Оборудвана със система за бърза смяна – за бърза, лесна и удобна работа.