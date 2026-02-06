L2P - Blaster
IB 10/8 L2P е първият в света бластер за сух лед с интегрирано производство на сух лед от течен CO₂. Перфектен за кратки приложения за почистване, без сложна логистика.
Бързото почистване с бластер със сух лед при поддръжка на машини или превозни средства, за почистване в производствения процес или за поддръжка на автомобила досега едва ли е била възможна, тъй като логистиката на сухия лед беше твърде скъпа за краткосрочни приложения. Това вече е възможно с IB 10/8 L2P, първият в света бластер за сух лед с интегрирано производство на сух лед от течен CO₂. Благодарение на иновативния процес, пелетите от сух лед се произвеждат от течен CO₂, когато е необходимо - L2P означава „Течност към пелети“. Тъй като течният CO₂ може да се съхранява в газови бутилки за практически неограничен период от време, се избягва отнемащата време логистика за сух лед. Много ниският разход на сгъстен въздух на машината също значително намалява изискванията за инфраструктура. В същото време предимствата на технологията за сух лед на Kärcher се запазват напълно. IB 10/8 L2P почиства много внимателно - също и за сложни контури като канали, лагери или канали и в случай на тежко замърсяване като загар и др. натрупвания. Абразивните остатъци се избягват надеждно.
Характеристики и предимства
Ергономичен пистолет за бластиране
Лесна и интуитивна работа
Безопасно бластиране със сух лед
Компактен, мобилен дизайн
Спецификации
Технически данни
|Мощност на свързване (кВт)
|1
|Корпус/рамка
|Пластмасово въртящо се тяло
|Изпитан (от) съгласно
|CE
|Дължина на кабела (м)
|5,5
|Налягане на въздуха (бар/МПа)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Качество на въздуха
|Сухи и без масло
|Обемна въздушна циркулация (м³/мин)
|0,07 - 0,8
|Ниво на шум (дБ(А))
|95
|Пелети сух лед (диаметър) (мм)
|2,5
|Разход на сух лед (кг/ч)
|2 - 8
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Напрежение (В)
|220 - 230
|Тегло без аксесоари (кг)
|92
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|103,551
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|870 x 450 x 970
Обхват на доставката
- Маркуч за пръскане, с електрическа линия за управление и бързо свързване
- Пръскащ пистолет (ергономичен и безопасен)
Оборудване
- Превключвател „само въздух“ или „лед и въздух“ на пистолета
- Електронно управление
Видео
Сфера на приложение
- За почистване на машини, компоненти на двигателя, матрици и уплътняващи повърхности.
- За почистване на пултове за управление, електрически компоненти и контролни елементи.
- За почистване на тапицерия и текстил.
- За почистване на градински инструменти и роботизирани косачки за трева.