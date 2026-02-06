L2P - Blaster

IB 10/8 L2P е първият в света бластер за сух лед с интегрирано производство на сух лед от течен CO₂. Перфектен за кратки приложения за почистване, без сложна логистика.

Бързото почистване с бластер със сух лед при поддръжка на машини или превозни средства, за почистване в производствения процес или за поддръжка на автомобила досега едва ли е била възможна, тъй като логистиката на сухия лед беше твърде скъпа за краткосрочни приложения. Това вече е възможно с IB 10/8 L2P, първият в света бластер за сух лед с интегрирано производство на сух лед от течен CO₂. Благодарение на иновативния процес, пелетите от сух лед се произвеждат от течен CO₂, когато е необходимо - L2P означава „Течност към пелети“. Тъй като течният CO₂ може да се съхранява в газови бутилки за практически неограничен период от време, се избягва отнемащата време логистика за сух лед. Много ниският разход на сгъстен въздух на машината също значително намалява изискванията за инфраструктура. В същото време предимствата на технологията за сух лед на Kärcher се запазват напълно. IB 10/8 L2P почиства много внимателно - също и за сложни контури като канали, лагери или канали и в случай на тежко замърсяване като загар и др. натрупвания. Абразивните остатъци се избягват надеждно.

Характеристики и предимства
Ергономичен пистолет за бластиране
Лесна и интуитивна работа
Безопасно бластиране със сух лед
Компактен, мобилен дизайн
Спецификации

Технически данни

Мощност на свързване (кВт) 1
Корпус/рамка Пластмасово въртящо се тяло
Изпитан (от) съгласно CE
Дължина на кабела (м) 5,5
Налягане на въздуха (бар/МПа) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Качество на въздуха Сухи и без масло
Обемна въздушна циркулация (м³/мин) 0,07 - 0,8
Ниво на шум (дБ(А)) 95
Пелети сух лед (диаметър) (мм) 2,5
Разход на сух лед (кг/ч) 2 - 8
Брой на фазите на тока (~) 1
Честота (Hz) 50 - 60
Напрежение (В) 220 - 230
Тегло без аксесоари (кг) 92
Тегло (с аксесоари) (кг) 103,551
Размери (Д х Ш х В) (мм) 870 x 450 x 970

Обхват на доставката

  • Маркуч за пръскане, с електрическа линия за управление и бързо свързване
  • Пръскащ пистолет (ергономичен и безопасен)

Оборудване

  • Превключвател „само въздух“ или „лед и въздух“ на пистолета
  • Електронно управление

Сфера на приложение
  • За почистване на машини, компоненти на двигателя, матрици и уплътняващи повърхности.
  • За почистване на пултове за управление, електрически компоненти и контролни елементи.
  • За почистване на тапицерия и текстил.
  • За почистване на градински инструменти и роботизирани косачки за трева.
