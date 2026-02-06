Бързото почистване с бластер със сух лед при поддръжка на машини или превозни средства, за почистване в производствения процес или за поддръжка на автомобила досега едва ли е била възможна, тъй като логистиката на сухия лед беше твърде скъпа за краткосрочни приложения. Това вече е възможно с IB 10/8 L2P, първият в света бластер за сух лед с интегрирано производство на сух лед от течен CO₂. Благодарение на иновативния процес, пелетите от сух лед се произвеждат от течен CO₂, когато е необходимо - L2P означава „Течност към пелети“. Тъй като течният CO₂ може да се съхранява в газови бутилки за практически неограничен период от време, се избягва отнемащата време логистика за сух лед. Много ниският разход на сгъстен въздух на машината също значително намалява изискванията за инфраструктура. В същото време предимствата на технологията за сух лед на Kärcher се запазват напълно. IB 10/8 L2P почиства много внимателно - също и за сложни контури като канали, лагери или канали и в случай на тежко замърсяване като загар и др. натрупвания. Абразивните остатъци се избягват надеждно.