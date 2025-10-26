Дюза за пяна

Към съдържанието
Прескачане към навигацията
България
Home & Garden
Уреди за дома и градината
Общ преглед на уредите за дома и градината
Съвети за дома и градината
Kärcher Center
Търсене на търговци и сервизи
Водоструйки
ДВГ - водоструйки
Уреди за почистване на външни настилки
Помпи
Поливни системи
Метачни машини
Прахосмукачки
Прахосмукачки робот
Сухо/мокро смукачки
Специализирани смукачки
Акумулаторни метли
Парочистачки
Парен екстрактор
Акумулаторен уред за почистване на прозорци
Мобилно почистване
Машини за почистване на твърди подове
Безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване
Електрически моп
Пречиствател на въздух
Филтри за вода
Градински уреди
Косачки робот
Акумулаторна стъргалка за автомобили
Акумулаторни уреди
Аксесоари
Почистващи препарати
Грижа за автомобила
Мърчандайзинг
Professional
Професионални потребители
Общ преглед на професионалните уреди
Решения за професионалисти
Промишлени почистващи системи и решения
Експертният опит на Kärcher
Търговци и сервизи
Търсене на търговци и сервизи
Керхер Центрове
Водоструйки
Прахосмукачки
Мокро/сухо смукачки
Индустриални смукачки
Смукачка за прозорци и гладки повърхности
Роботи
Подопочистващи автомати
Уреди за почистване на текстил
Ръчно почистване
Метачни машини
Комунална техника
Оборудване за работа на открито
Генератори и помпи за отпадни води
Системи за почистване на МПС
Рециклиране на вода
Парочистачки и парни екстрактори
Почистване със сух лед
Диспенсър за вода
Почистване на резервоари
Пречистване на въздух
Аксесоари
Почистващи препарати
Ringler
Мърчандайзинг
Сервиз и информация
Home & Garden
Консултация
Търсене на магазини и сервизи
Керхер центрове
Сервизно обслужване
Ремонтни услуги
Помощ
За контакти
Често задавани въпроси
Информация
Инструкции за употреба
Информационни листове за безопасност
Гаранция на уреди за дома и градината
Удължаване на гаранцията
Устойчива ефективност
Professional
Консултация
Търсене на магазини и сервизи
Керхер центрове
Планиране
Тестови машини
Сервизно обслужване
Ремонтни услуги
Сервизни пакети за поддръжка
Резервни части
Означение на уредите
Сервизен съветник
Помощ и обучение
За контакти
Обучения
Често задавани въпроси
Информация
Инструкции за употреба
Информационни листове за безопасност
Гаранция на професионални машини
Устойчива ефективност
Поддръжка
Контакт
Често задавани въпроси
Удължаване на гаранцията
Гаранция уреди втора употреба
Резервни части
За изтегляне
Инструкции за употреба
Гаранционни условия
Информационни листове за безопасност
Паспорти за химическия състав на почистващите препарати
Каталози
InfoNet за партньори
Керхер в социалните мрежи
Търсене на сервизи
Сервизи - Техника за дома и градината
Сервизи - Професионална техника
Търсене на сервиз
Автомивки - изградени обекти
Керхер Центрове
Керхер отвътре
Компанията
90 години Kärcher
Компанията
Кариера
Устойчиво развитие
Спонсорство
Нормативно съответствие и почтеност
Кариера
Култура и ценности
Придобивки
Устойчиво развитие
Цели за устойчиво развитие 2025
Устойчивото развитие в числа 2024
Устойчиво развите. От самото начало.
Отговорност за културата, природата и обществото
Отговорност за веригата на доставките и продуктите
Отговорност за служителите
Спонсорство
Спонсорство за култура
Спонсорство за спорта
Онлайн магазин
Начало
Аксесоари
Дюза за пяна
Сортиране
По име - възходящо
По име - низходящо
По цена - възходящо
По цена - низходящо
Сравнение на продукти
Сравнение на продукти
|
Сортиране
По име - възходящо
По име - низходящо
По цена - възходящо
По цена - низходящо
0
Продукти