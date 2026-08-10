Допълнителен комплект Y-разпределител за сгъстен въздух
Специален Y-образен фитинг за свързване на 2 маркучи за сгъстен въздух с малко напречно сечение към бластери със сух лед.
Специално проектираният Y-образен фитинг позволява свързването на 2 маркучи за сгъстен въздух с малко напречно сечение директно към бластиращи системи със сух лед Kärcher с иновативен процес Liquid-to-Pellet. Лесният за инсталиране аксесоар води до увеличаване на количеството сгъстен въздух за подаване на Ice Blaster и по този начин до директно увеличаване на ефективността на почистване.
Спецификации
Технически данни
|Тегло с опаковката (кг)
|0,349
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|106 x 100 x 27