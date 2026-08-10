Допълнителен комплект Y-разпределител за сгъстен въздух

Специален Y-образен фитинг за свързване на 2 маркучи за сгъстен въздух с малко напречно сечение към бластери със сух лед.

Специално проектираният Y-образен фитинг позволява свързването на 2 маркучи за сгъстен въздух с малко напречно сечение директно към бластиращи системи със сух лед Kärcher с иновативен процес Liquid-to-Pellet. Лесният за инсталиране аксесоар води до увеличаване на количеството сгъстен въздух за подаване на Ice Blaster и по този начин до директно увеличаване на ефективността на почистване.

Спецификации

Технически данни

Тегло с опаковката (кг) 0,349
Размери (Д × Ш × В) (мм) 106 x 100 x 27
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