Специално проектираният Y-образен фитинг позволява свързването на 2 маркучи за сгъстен въздух с малко напречно сечение директно към бластиращи системи със сух лед Kärcher с иновативен процес Liquid-to-Pellet. Лесният за инсталиране аксесоар води до увеличаване на количеството сгъстен въздух за подаване на Ice Blaster и по този начин до директно увеличаване на ефективността на почистване.