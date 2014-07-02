Филтър HEPA 13
Специален високоефективен филтър, който надеждно филтрира 99,99% от всички частици над 0,3 µm. Със сложно уплътнение за защита от полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари.
HEPA 13 надеждно филтрира 99,99% от всички частици над 0,3 µm. Специалният високоефективен филтър е оборудван с особено сложно уплътнение за защита от полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари.
Характеристики и предимства
Подходящ за прахосмукачка Kärcher DS с воден филтър
Надеждно филтриране на алергизиращи полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари
Бърза и лесна смяна
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,136
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,175
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|165 x 111 x 55