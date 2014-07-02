Филтър HEPA 13

HEPA 13 надеждно филтрира 99,99% от всички частици над 0,3 µm. Специалният високоефективен филтър е оборудван с особено сложно уплътнение за защита от полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари.

Характеристики и предимства
Подходящ за прахосмукачка Kärcher DS с воден филтър
Надеждно филтриране на алергизиращи полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари
Бърза и лесна смяна
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,136
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,175
Размери (Д х Ш х В) (мм) 165 x 111 x 55
