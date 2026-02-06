За добра производителност: 3-слойните филтърни торбички от флийс, които са специално разработени за акумулаторна сухо/мокро смукачка WD 1 Compact Battery, са изключително устойчиви на разкъсване и предлагат впечатляващо задържане на прах и оптимална мощност на засмукване. Те също така са много подходящи за взискателни приложения, напр. за изсмукване на влажна мръсотия. В обхвата на доставката са включени четири торби.