Филтърни торби от флийс
Разработени за акумулаторна сухо/мокро смукачка WD 1 Compact Battery: 3-слойната филтърна торбичка от флийс за дълготрайна всмукателна мощност и задържане на прах.
За добра производителност: 3-слойните филтърни торбички от флийс, които са специално разработени за акумулаторна сухо/мокро смукачка WD 1 Compact Battery, са изключително устойчиви на разкъсване и предлагат впечатляващо задържане на прах и оптимална мощност на засмукване. Те също така са много подходящи за взискателни приложения, напр. за изсмукване на влажна мръсотия. В обхвата на доставката са включени четири торби.
Характеристики и предимства
Подходящ за акумулаторната смукачка Kärcher WD 1 Compact Battery за мокро и сухо почистване
Устойчив на разкъсване поларен материал, който е особено подходящ за взискателни приложения
Трислоен флис материал за отлично задържане на прах и оптимална всмукателна мощност
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,131
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,238
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|550 x 100 x 120
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания