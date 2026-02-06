Филтърни торби от флийс

Разработени за акумулаторна сухо/мокро смукачка WD 1 Compact Battery: 3-слойната филтърна торбичка от флийс за дълготрайна всмукателна мощност и задържане на прах.

За добра производителност: 3-слойните филтърни торбички от флийс, които са специално разработени за акумулаторна сухо/мокро смукачка WD 1 Compact Battery, са изключително устойчиви на разкъсване и предлагат впечатляващо задържане на прах и оптимална мощност на засмукване. Те също така са много подходящи за взискателни приложения, напр. за изсмукване на влажна мръсотия. В обхвата на доставката са включени четири торби.

Характеристики и предимства
Подходящ за акумулаторната смукачка Kärcher WD 1 Compact Battery за мокро и сухо почистване
Устойчив на разкъсване поларен материал, който е особено подходящ за взискателни приложения
Трислоен флис материал за отлично задържане на прах и оптимална всмукателна мощност
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,131
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,238
Размери (Д х Ш х В) (мм) 550 x 100 x 120
Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания
  • Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания