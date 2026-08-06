Гумени пера за WV 6 (170mm)
За подмяна на гумените пера (170 mm) на акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6. За почистване без ивици.
Гумените пера на акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6 могат лесно бързо да бъдат сменени и винаги да гарантират безупречни резултати - без капка вода.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,03
|Тегло с опаковката (кг)
|0,051
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 30 x 24
Съвместими уреди
Актуални продукти
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Сфера на приложение
- Прозорци с решетки
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Душ кабина / вана
- Работни повърхности в кухнята
- Конденз
- Почистване на фотоволтаични системи