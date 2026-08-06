Гумени пера за WV 6 (170mm)

За подмяна на гумените пера (170 mm) на акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6. За почистване без ивици.

Гумените пера на акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6 могат лесно бързо да бъдат сменени и винаги да гарантират безупречни резултати - без капка вода.

Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят жълт
Тегло (кг) 0,03
Тегло с опаковката (кг) 0,051
Размери (Д × Ш × В) (мм) 170 x 30 x 24
Сфера на приложение
  • Прозорци с решетки
  • Гладки повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Душ кабина / вана
  • Работни повърхности в кухнята
  • Конденз
  • Почистване на фотоволтаични системи