За бързо и удобно почистване: 10-метровият маркуч за високо налягане може лесно да бъде прикрепен към водоструйки на Kärcher в класове K 4 до K 7 с барабан за маркуч и адаптери Quick Connect от 2009 година на производство или по-късно. Маркучът за високо налягане е дълъг 10 метра и е подходящ за температури до 60 ° C и налягане до 180 бара.