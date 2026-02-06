H 10 Q маркуч за високо налягане с бърза връзка и за устройства за навиване на маркучи
За бързо и удобно почистване: 10-метровият маркуч за високо налягане може лесно да бъде прикрепен към водоструйки на Kärcher в класове K 4 до K 7 с барабан за маркуч и адаптери Quick Connect от 2009 година на производство или по-късно. Маркучът за високо налягане е дълъг 10 метра и е подходящ за температури до 60 ° C и налягане до 180 бара.
Характеристики и предимства
Допълнителен маркуч 10 m
- Голям радиус на действие.
Система Quick Connect
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Система бързодействащ куплунг
- За удобно чистене
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,89
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,104
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|245 x 264 x 65