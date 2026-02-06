H 10 Q маркуч за високо налягане с бърза връзка и за устройства за навиване на маркучи

Резервен маркуч с адаптери Quick Connect за бързо закрепване. За всички устройства на Kärcher в класове K 4 – K 7 с макара за маркуч (от 2009 г. на производство или по-късно). Маркучът за високо налягане е дълъг 10 метра и е подходящ за температури до 60 ° C и налягане до 180 бара.

За бързо и удобно почистване: 10-метровият маркуч за високо налягане може лесно да бъде прикрепен към водоструйки на Kärcher в класове K 4 до K 7 с барабан за маркуч и адаптери Quick Connect от 2009 година на производство или по-късно.

Характеристики и предимства
Допълнителен маркуч 10 m
  • Голям радиус на действие.
Система Quick Connect
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Система бързодействащ куплунг
  • За удобно чистене
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,89
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,104
Размери (Д х Ш х В) (мм) 245 x 264 x 65
