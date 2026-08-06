Хавлия за домашен любимец

Специална микрофибърна кърпа за изсушаване на домашния любимец. Абсорбира голямо количество вода и премахва миризмите.

С помощта на висококачествена кърпа от микрофибър, кучетата и други домашни любимци могат да бъдат изсушени след почистване и измиване. Микрофибърът е много абсорбиращ и затова е особено подходящ за животни. Хавлията премахва миризма и изсъхва бързо. С размери 100 × 40 см, тя е достатъчно голяма за подсушаване на големи кучета и други големи животни.

Характеристики и предимства
Специална микрофибърна кърпа
  • За подсушаване на домашния любимец след почистване.
Микрофибър
  • Абсорбира много вода без да отделя миризми
Мек
  • Приятен за домашния любимец
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 80% полиестер, 20% полиамид
Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,25
Тегло с опаковката (кг) 0,271
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1000 x 600 x 5
Сфера на приложение
  • Домашни любимци/кучета