С помощта на висококачествена кърпа от микрофибър, кучетата и други домашни любимци могат да бъдат изсушени след почистване и измиване. Микрофибърът е много абсорбиращ и затова е особено подходящ за животни. Хавлията премахва миризма и изсъхва бързо. С размери 100 × 40 см, тя е достатъчно голяма за подсушаване на големи кучета и други големи животни.