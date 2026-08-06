Хавлия за домашен любимец
Специална микрофибърна кърпа за изсушаване на домашния любимец. Абсорбира голямо количество вода и премахва миризмите.
С помощта на висококачествена кърпа от микрофибър, кучетата и други домашни любимци могат да бъдат изсушени след почистване и измиване. Микрофибърът е много абсорбиращ и затова е особено подходящ за животни. Хавлията премахва миризма и изсъхва бързо. С размери 100 × 40 см, тя е достатъчно голяма за подсушаване на големи кучета и други големи животни.
Характеристики и предимства
Специална микрофибърна кърпа
- За подсушаване на домашния любимец след почистване.
Микрофибър
- Абсорбира много вода без да отделя миризми
Мек
- Приятен за домашния любимец
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|80% полиестер, 20% полиамид
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,25
|Тегло с опаковката (кг)
|0,271
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1000 x 600 x 5
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Сфера на приложение
- Домашни любимци/кучета