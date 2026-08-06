Филтърният комплект H13 с високо съдържание на активен въглен с антибактериално покритие надеждно премахва голям брой вредни вещества във въздуха с ефективност на отделяне от 99.95% за частици с диаметър 0.3 µm. Филтърът улавя прах, фин прах, частици, аерозоли, патогени и дори вируси. Освен това, антибактериалното покритие на филтърния материал елиминира микробите и бактериите и е допълнено от слой активен въглен, който филтрира миризми, химически изпарения, VOC (летливи органични съединения) и други вредни вещества от въздуха.