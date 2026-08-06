Комплект филтри KFL 1, FCV 2, FCV 3
Двустепенна надеждна филтърна система Duo!Pure за безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване KFL 1, FCV 2 и FCV 3 от Kärcher, състояща се от плосък филтър и порест филтър.
Многостепенната филтърна система Duo!Pure за безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване KFL 1, FCV 2 и FCV 3, състояща се от плосък филтър и порест филтър, осигурява надеждна защита от влага и отлична филтрация. Високоефективният плосък филтър улавя дори най-фините частици във въздуха. Режимът за сухо почистване е идеален за използване върху килими и мокети.
Характеристики и предимства
Ефективна двустепенна филтърна система Duo!Pure
- Надеждна филтрация с плосък нагънат филтър и порест филтър
Бърза и лесна смяна
Безопасна и надеждна
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,018
|Тегло с опаковката (кг)
|0,055
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|66 x 70 x 22
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Сфера на приложение
- Интериори