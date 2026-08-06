Комплект филтри KFL 1, FCV 2, FCV 3

Двустепенна надеждна филтърна система Duo!Pure за безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване KFL 1, FCV 2 и FCV 3 от Kärcher, състояща се от плосък филтър и порест филтър.

Многостепенната филтърна система Duo!Pure за безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване KFL 1, FCV 2 и FCV 3, състояща се от плосък филтър и порест филтър, осигурява надеждна защита от влага и отлична филтрация. Високоефективният плосък филтър улавя дори най-фините частици във въздуха. Режимът за сухо почистване е идеален за използване върху килими и мокети.

Характеристики и предимства
Ефективна двустепенна филтърна система Duo!Pure
  • Надеждна филтрация с плосък нагънат филтър и порест филтър
Бърза и лесна смяна
Безопасна и надеждна
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,018
Тегло с опаковката (кг) 0,055
Размери (Д × Ш × В) (мм) 66 x 70 x 22
Сфера на приложение
  • Интериори