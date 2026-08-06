Многостепенната филтърна система Duo!Pure за безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване KFL 1, FCV 2 и FCV 3, състояща се от плосък филтър и порест филтър, осигурява надеждна защита от влага и отлична филтрация. Високоефективният плосък филтър улавя дори най-фините частици във въздуха. Режимът за сухо почистване е идеален за използване върху килими и мокети.