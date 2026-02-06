Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3
3-в-1 Xtra!Clean – прахосмукачка, моп, сухо почистване: безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3 с 30 минутна работа на батерията и режим Advanced!Power – идеален за твърди подове и килими.
За подове, толкова чисти, че блестят – FCV 3. 3 в 1 с иновативна функция Xtra!Clean прахосмуче, избърсва и изсушава, като улеснява почистването на твърди подове, килими и дори изчистването на разляти течности, спестявайки до 50 процента от времето*. Изберете от три режима на почистване – стандартен режим с разпределение на водата, сух режим и мощния Advanced!Power режим*** – и се справете с всякакви замърсявания, независимо дали са прах, косми от домашни любимци или упорити петна. Най-добрата Hygienic!Spin технология с до 500 оборота на ролката в минута не само осигурява перфектни резултати от миенето, но и елиминира до 99 процента от бактериите** за хигиенична чистота. В допълнение, дълготрайната батерия с до 30 минути работа за почистване до 130 квадратни метра без прекъсване и интегрираната функция за самопочистване осигуряват максимално удобство – за лесно почистване, без да замърсявате ръцете си.
Характеристики и предимства
Функция 3-в-1 Xtra!Clean: миене, прахосмучене и сушенеНамалява наполовина времето за почистване* и гарантира идеална чистота! Благодарение на интегрираната функция за засмукване, която премахва необходимостта от предварително вакуумиране. Три режима на почистване за покриване на всякакъв вид замърсяване – дори най-упоритите замърсявания и най-големите разливи не са проблем. Адаптира се към различни подове за ефективно и цялостно почистване до ръба – дори на килими и мокети в сух режим.
Ефективна технология Hygienic!SpinДоказано премахва 99%** от всички бактерии за хигиеничен и чист дом. Ролката се върти с до 500 оборота в минута за безупречни резултати от почистване. Интелигентна система с два резервоара за постоянно снабдяване с прясна вода, отделена от мръсната вода.
Изключително мощен Advanced! Режим на мощностПремахва дори най-упоритите засъхнали замърсявания с 60% по-висока всмукателна мощност и 20% по-високо разпределение на водата от стандартния режим. Подовете изсъхват за нула време, така че по тях може да се ходи веднага.
Ефективна двустепенна филтърна система Duo!Pure
- Многостепенната филтърна система надеждно предпазва двигателя от влага.
- Отлично филтриране с високоефективен плосък нагънат филтър – ефективно улавя дори най-малките частици във въздуха.
- Сух режим, идеален за използване върху килими и мокети.
Ефективен комфорт! Клетъчна литиево-йонна батерия
- Впечатляващи резултати от почистването благодарение на високите скорости и оптималната всмукателна мощност и производителност на почистване.
- Максимална свобода на движение с до 30 минути работа на батерията – идеален за площи до 130 m².
- Батерията може да се смени бързо по време на обслужване за по-дълъг живот на продукта – безпроблемно за портфейла и околната среда.
Безпроблемно почистване с LED дисплей
- Важна информация като оставащо време за работа или режим на почистване винаги се вижда.
- Интелигентна индикация за нивото на резервоара със защита от преливане и автоматично изключване, ако резервоарът за мръсна вода не е изпразнен.
- Лесно изпразване и пълнене на резервоара – без да се налага да влизате в контакт с мръсотия.
Хигиенична система! Функция за самопочистване Clean
- Ефективна функция за самопочистване с до 550 оборота на ролката в минута – за бързо и удобно почистване без контакт с мръсотия.
- Практично съхранение на устройството и аксесоарите, дори по време на зареждане.
Спецификации
Технически данни
|Ефективност на площ/пълен заряд (м²)
|130
|Обем на резервоар за чиста вода (мл)
|800
|Обем на резервоар за мръсна вода (мл)
|425
|Номинална входна мощност (Вт)
|160
|Задвижване
|Четков мотор
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50
|Работна ширина на валяците (мм)
|240
|Време за изсъхване на почистените подове (мин)
|2
|Волтаж на батерията (В)
|21,6
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|макс. 30
|Време за зареждане на батерията (мин)
|180
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,763
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1138 x 268 x 280
* Вакуумните мопове Kärcher могат да намалят наполовина времето ви за почистване, тъй като обикновената домакинска мръсотия може да бъде отстранена от подовете с една стъпка, премахвайки необходимостта от прахосмукачка преди почистване. /
** Въз основа на тестове от независима тестова лаборатория. /
*** Режимът Advanced!Power премахва дори най-упоритите засъхнали замърсявания с 60 процента повече всмукателна мощност и 20 процента по-голям обем вода в сравнение със стандартния режим.
Обхват на доставката
- Универсални валяци: 1 бр.
- Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
- Станция за зареждане, паркиране и почистване
- Четка за почистване
- Плосък нагънат филтър: 1 бр.
- Порест филтър: 1 бр.
Оборудване
- Система с два резервоара
- Двойна филтърна система
- Режим на самопочистване
- Стандартен режим
- Режим на захранване
- Сух режим
- Индикатор за нивото на пълнене на резервоара за мръсна вода
- Транспортни колела
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- На килими с нисък косъм
- Дори упорита мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Фина мръсотия
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
- Ефективно изсмукване на течности
- Косми от домашни любимци