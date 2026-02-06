Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3

3-в-1 Xtra!Clean – прахосмукачка, моп, сухо почистване: безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3 с 30 минутна работа на батерията и режим Advanced!Power – идеален за твърди подове и килими.

За подове, толкова чисти, че блестят – FCV 3. 3 в 1 с иновативна функция Xtra!Clean прахосмуче, избърсва и изсушава, като улеснява почистването на твърди подове, килими и дори изчистването на разляти течности, спестявайки до 50 процента от времето*. Изберете от три режима на почистване – стандартен режим с разпределение на водата, сух режим и мощния Advanced!Power режим*** – и се справете с всякакви замърсявания, независимо дали са прах, косми от домашни любимци или упорити петна. Най-добрата Hygienic!Spin технология с до 500 оборота на ролката в минута не само осигурява перфектни резултати от миенето, но и елиминира до 99 процента от бактериите** за хигиенична чистота. В допълнение, дълготрайната батерия с до 30 минути работа за почистване до 130 квадратни метра без прекъсване и интегрираната функция за самопочистване осигуряват максимално удобство – за лесно почистване, без да замърсявате ръцете си.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка с моп Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3: Функция 3-в-1 Xtra!Clean: миене, прахосмучене и сушене
Функция 3-в-1 Xtra!Clean: миене, прахосмучене и сушене
Намалява наполовина времето за почистване* и гарантира идеална чистота! Благодарение на интегрираната функция за засмукване, която премахва необходимостта от предварително вакуумиране. Три режима на почистване за покриване на всякакъв вид замърсяване – дори най-упоритите замърсявания и най-големите разливи не са проблем. Адаптира се към различни подове за ефективно и цялостно почистване до ръба – дори на килими и мокети в сух режим.
Прахосмукачка с моп Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3: Ефективна технология Hygienic!Spin
Ефективна технология Hygienic!Spin
Доказано премахва 99%** от всички бактерии за хигиеничен и чист дом. Ролката се върти с до 500 оборота в минута за безупречни резултати от почистване. Интелигентна система с два резервоара за постоянно снабдяване с прясна вода, отделена от мръсната вода.
Прахосмукачка с моп Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3: Изключително мощен Advanced! Режим на мощност
Изключително мощен Advanced! Режим на мощност
Премахва дори най-упоритите засъхнали замърсявания с 60% по-висока всмукателна мощност и 20% по-високо разпределение на водата от стандартния режим. Подовете изсъхват за нула време, така че по тях може да се ходи веднага.
Ефективна двустепенна филтърна система Duo!Pure
  • Многостепенната филтърна система надеждно предпазва двигателя от влага.
  • Отлично филтриране с високоефективен плосък нагънат филтър – ефективно улавя дори най-малките частици във въздуха.
  • Сух режим, идеален за използване върху килими и мокети.
Ефективен комфорт! Клетъчна литиево-йонна батерия
  • Впечатляващи резултати от почистването благодарение на високите скорости и оптималната всмукателна мощност и производителност на почистване.
  • Максимална свобода на движение с до 30 минути работа на батерията – идеален за площи до 130 m².
  • Батерията може да се смени бързо по време на обслужване за по-дълъг живот на продукта – безпроблемно за портфейла и околната среда.
Безпроблемно почистване с LED дисплей
  • Важна информация като оставащо време за работа или режим на почистване винаги се вижда.
  • Интелигентна индикация за нивото на резервоара със защита от преливане и автоматично изключване, ако резервоарът за мръсна вода не е изпразнен.
  • Лесно изпразване и пълнене на резервоара – без да се налага да влизате в контакт с мръсотия.
Хигиенична система! Функция за самопочистване Clean
  • Ефективна функция за самопочистване с до 550 оборота на ролката в минута – за бързо и удобно почистване без контакт с мръсотия.
  • Практично съхранение на устройството и аксесоарите, дори по време на зареждане.
Спецификации

Технически данни

Ефективност на площ/пълен заряд (м²) 130
Обем на резервоар за чиста вода (мл) 800
Обем на резервоар за мръсна вода (мл) 425
Номинална входна мощност (Вт) 160
Задвижване Четков мотор
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50
Работна ширина на валяците (мм) 240
Време за изсъхване на почистените подове (мин) 2
Волтаж на батерията (В) 21,6
Време за работа с едно зареждане (мин) макс. 30
Време за зареждане на батерията (мин) 180
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 3,763
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1138 x 268 x 280

* Вакуумните мопове Kärcher могат да намалят наполовина времето ви за почистване, тъй като обикновената домакинска мръсотия може да бъде отстранена от подовете с една стъпка, премахвайки необходимостта от прахосмукачка преди почистване. /
** Въз основа на тестове от независима тестова лаборатория. /
*** Режимът Advanced!Power премахва дори най-упоритите засъхнали замърсявания с 60 процента повече всмукателна мощност и 20 процента по-голям обем вода в сравнение със стандартния режим.

Обхват на доставката

  • Универсални валяци: 1 бр.
  • Почистващи препарати: Препарат за под RM 536, 30 мл
  • Станция за зареждане, паркиране и почистване
  • Четка за почистване
  • Плосък нагънат филтър: 1 бр.
  • Порест филтър: 1 бр.

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Двойна филтърна система
  • Режим на самопочистване
  • Стандартен режим
  • Режим на захранване
  • Сух режим
  • Индикатор за нивото на пълнене на резервоара за мръсна вода
  • Транспортни колела
Прахосмукачка с моп Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3
Прахосмукачка с моп Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3
Прахосмукачка с моп Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 3

Видео

Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • На килими с нисък косъм
  • Дори упорита мръсотия
  • Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
  • Фина мръсотия
  • Изсмукване на сухи замърсявания
  • Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания
  • Ефективно изсмукване на течности
  • Косми от домашни любимци
Аксесоари
Почистващи препарати