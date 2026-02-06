За подове, толкова чисти, че блестят – FCV 3. 3 в 1 с иновативна функция Xtra!Clean прахосмуче, избърсва и изсушава, като улеснява почистването на твърди подове, килими и дори изчистването на разляти течности, спестявайки до 50 процента от времето*. Изберете от три режима на почистване – стандартен режим с разпределение на водата, сух режим и мощния Advanced!Power режим*** – и се справете с всякакви замърсявания, независимо дали са прах, косми от домашни любимци или упорити петна. Най-добрата Hygienic!Spin технология с до 500 оборота на ролката в минута не само осигурява перфектни резултати от миенето, но и елиминира до 99 процента от бактериите** за хигиенична чистота. В допълнение, дълготрайната батерия с до 30 минути работа за почистване до 130 квадратни метра без прекъсване и интегрираната функция за самопочистване осигуряват максимално удобство – за лесно почистване, без да замърсявате ръцете си.