FCV 2 Natural: чистотата може да бъде толкова лесна – и екологична, благодарение на естествения препарат за подове RM 538N! подпочистващата машина 3 в 1 с иновативна функция Xtra!Clean прахосмуче, избърсва и изсушава, като улеснява почистването на твърди подове, килими и дори изчистването на разляти течности, спестявайки до 50 процента от времето*. Изберете от два режима на почистване – стандартен режим с разпределение на водата и сух режим – и се справете с всякакви замърсявания, независимо дали са прах, косми от домашни любимци или упорити петна. Най-добрата Hygienic!Spin технология с до 500 оборота на ролката в минута не само осигурява перфектни резултати от миенето, но и елиминира до 99 процента от бактериите** за хигиенична чистота. В допълнение, издръжливата батерия с до 25 минути работа за почистване до 110 квадратни метра без прекъсване и интегрираната функция за самопочистване осигуряват максимално удобство – за лесно почистване, без да замърсявате ръцете си.