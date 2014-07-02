Практичен комплект кръгли четки в четири цвята за различни места на приложение. Благодарение на цветовите разлики четките за почистване могат да се отделят ясно и да се използват за различни задачи. Така например един цвят може да се определи за използване в санитарни помещения, а друг – за почистващи дейности в кухнята. Гъвкавите косми на четката са идеални за използване навсякъде в дома. Четките могат да се използват с: SV 1902 и SV 1802.