Комплект кръгли четки
Комплект кръгли четки в 4 различни цвята за различни приложения.
Практичен комплект кръгли четки в четири цвята за различни места на приложение. Благодарение на цветовите разлики четките за почистване могат да се отделят ясно и да се използват за различни задачи. Така например един цвят може да се определи за използване в санитарни помещения, а друг – за почистващи дейности в кухнята. Гъвкавите косми на четката са идеални за използване навсякъде в дома. Четките могат да се използват с: SV 1902 и SV 1802.
Характеристики и предимства
4 различни цвята
- Хигиенична работа в различни области на приложение (санитарни възли, кухни, арматура и т.н.)
Висококачествен материал на четината
- Лесно отстраняване на упорити замърсявания
- Няма бързо износване на четината, голяма продължителност на живот
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,036
|Тегло с опаковката (кг)
|1,1
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|30 x 30 x 40
Сфера на приложение
- Баня
- Смесители
- Почистване на отточни канали
- Умивалник / мивка
- WC
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Работни повърхности в кухнята