Комплект маркучи за високо налягане HK 4

Комплект 4 метра - подходящ за всички водоструйки Kärcher K 2, произведени през 1992 г. (с изключение на машини с макари с маркуч). Включващ пистолет за високо налягане и адаптер Quick Connect.

Комплект аксесоари, включващ 4-метров маркуч за налягане, ергономичен пистолет за високо налягане и адаптер за преоборудване на практичния адаптер за бързо свързване за K 2. Идеалният комплект за надстройка за всички водоструйки на Kärcher, произведени от 1992 г. (с изключение на моделите с макара с маркуч).

Характеристики и предимства
Адаптер
  • Просто отделяне на маркуча за налягане от пистолета за пръскане и устройството.
Маркуч за високо налягане
  • С адаптери за бързо свързване за бързо закрепване.
Пистолет за високо налягане
  • За ергономична работа.
Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 40
Максимално налягане (бар) 120
Дължина (м) 4
Цвят черен
Тегло (кг) 0,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,061
Размери (Д х Ш х В) (мм) 551 x 190 x 188
