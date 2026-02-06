Комплект аксесоари, включващ 4-метров маркуч за налягане, ергономичен пистолет за високо налягане и адаптер за преоборудване на практичния адаптер за бързо свързване за K 2. Идеалният комплект за надстройка за всички водоструйки на Kärcher, произведени от 1992 г. (с изключение на моделите с макара с маркуч).