Комплект маркучи за високо налягане HK 4
Комплект 4 метра - подходящ за всички водоструйки Kärcher K 2, произведени през 1992 г. (с изключение на машини с макари с маркуч). Включващ пистолет за високо налягане и адаптер Quick Connect.
Комплект аксесоари, включващ 4-метров маркуч за налягане, ергономичен пистолет за високо налягане и адаптер за преоборудване на практичния адаптер за бързо свързване за K 2. Идеалният комплект за надстройка за всички водоструйки на Kärcher, произведени от 1992 г. (с изключение на моделите с макара с маркуч).
Характеристики и предимства
Адаптер
- Просто отделяне на маркуча за налягане от пистолета за пръскане и устройството.
Маркуч за високо налягане
- С адаптери за бързо свързване за бързо закрепване.
Пистолет за високо налягане
- За ергономична работа.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 40
|Максимално налягане (бар)
|120
|Дължина (м)
|4
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,061
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|551 x 190 x 188