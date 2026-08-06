Микрофибърен валяк за каменни повърхности FC 3
Почистването на неделикатни твърди подове и замърсени пукнатини не може да бъде по-лесно: С валяка за каменни повърхности за уреди за почистване на подове FC 2-4 упоритите петна нямат шанс. Може да се пере в пералня до 60 °C.
Валякът за каменни повърхности FC 2 е идеалният аксесоар за основно почистване на неделикатни твърди подове, като камък или керамика (въпреки че не е подходящ за деликатни подове от естествен камък като мрамор или теракота). Съвместим с уредите за почистване на подове FC 2-4. Благодарение на интегрираните влакна, вакяйът за каменни повърхности лесно премахва упоритите замърсявания и дори възстановява блясъка на пукнатини, фуги и неравни повърхности. Подходящ за машинно пране до 60°C.
Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
- Оптимално отстраняване и събиране на замърсяванията за отлични резултати от почистването.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Интегрирани четки
- За лесното отстраняване на упоритите замърсявания.
- Дори фугите и неравните подове стават искрящо чисти.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,13
|Тегло с опаковката (кг)
|0,132
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 60 x 60
Сфера на приложение
- Подово покритие от камък
- Дори упорита мръсотия
- Фуги на плочки