Микрофибърен валяк за каменни повърхности FC 3

Почистването на неделикатни твърди подове и замърсени пукнатини не може да бъде по-лесно: С валяка за каменни повърхности за уреди за почистване на подове FC 2-4 упоритите петна нямат шанс. Може да се пере в пералня до 60 °C.

Валякът за каменни повърхности FC 2 е идеалният аксесоар за основно почистване на неделикатни твърди подове, като камък или керамика (въпреки че не е подходящ за деликатни подове от естествен камък като мрамор или теракота). Съвместим с уредите за почистване на подове FC 2-4. Благодарение на интегрираните влакна, вакяйът за каменни повърхности лесно премахва упоритите замърсявания и дори възстановява блясъка на пукнатини, фуги и неравни повърхности. Подходящ за машинно пране до 60°C.

Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
  • Оптимално отстраняване и събиране на замърсяванията за отлични резултати от почистването.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Интегрирани четки
  • За лесното отстраняване на упоритите замърсявания.
  • Дори фугите и неравните подове стават искрящо чисти.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,13
Тегло с опаковката (кг) 0,132
Размери (Д × Ш × В) (мм) 180 x 60 x 60
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Подово покритие от камък
  • Дори упорита мръсотия
  • Фуги на плочки