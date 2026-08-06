Валякът за каменни повърхности FC 2 е идеалният аксесоар за основно почистване на неделикатни твърди подове, като камък или керамика (въпреки че не е подходящ за деликатни подове от естествен камък като мрамор или теракота). Съвместим с уредите за почистване на подове FC 2-4. Благодарение на интегрираните влакна, вакяйът за каменни повърхности лесно премахва упоритите замърсявания и дори възстановява блясъка на пукнатини, фуги и неравни повърхности. Подходящ за машинно пране до 60°C.