Лесно почистване: мултифункционалният валяк за безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher KFL 1, FCV 2 и FCV 3 осигурява нежно почистване и поддръжка на всички подови настилки – дори и паркет. Висококачественият мултифункционален валяк е без власинки, абсорбиращ и изключително издръжлив.