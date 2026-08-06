Мултифункционален валяк за KFL 1, FCV 2, FCV 3

Мултифункционален валяк за нежно почистване и поддръжка на всички видове подови настилки. Без власинки, абсорбиращ и издръжлив. Подходящ за безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване KFL 1, FCV 2 и FCV 3.

Лесно почистване: мултифункционалният валяк за безкабелни прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher KFL 1, FCV 2 и FCV 3 осигурява нежно почистване и поддръжка на всички подови настилки – дори и паркет. Висококачественият мултифункционален валяк е без власинки, абсорбиращ и изключително издръжлив.

Характеристики и предимства
100% висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
Особено чисто
  • Хигиенична работа в различни области на приложение (санитарни възли, кухни, арматура и т.н.)
  • В комбинация със системата с два резервоара, използвана при безкабелните прахосмукачки за сухо и мокро почистване Kärcher, те надеждно премахват до 99% от всички бактерии от пода – доказано чрез лабораторни тестове.“
Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 0,18
Тегло с опаковката (кг) 0,286
Размери (Д × Ш × В) (мм) 247 x 132 x 60
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Запечатан паркет