Полиращи подложки за покрит с вакса паркет

3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на твърди повърхности с нанесена вакса, като напр. ваксиран паркет.

3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на намазани с вакса твърди подове, както и подове с масло с твърда вакса, напр. паркет. Просто прикрепете полиращите подложки към дисковете на машината.

Характеристики и предимства
Полиращи подложки от висококачествени микрофибри
  • Перфектен резултат от полиране на дървени подове с нанесена вакса и дървени подове с финишно масло с твърда вакса
  • Специално разработен за полиране на дървени подове с нанесена вакса и дървени подове с финишно масло с твърда вакса
  • Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 3
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,048
Тегло с опаковката (кг) 0,091
Размери (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 10
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Сфера на приложение
  • Третирани с восък дървени подове