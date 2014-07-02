Полиращи подложки за покрит с вакса паркет
3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на твърди повърхности с нанесена вакса, като напр. ваксиран паркет.
3 полиращи подложки за полиращата машина FP 303. Идеални за полиране на намазани с вакса твърди подове, както и подове с масло с твърда вакса, напр. паркет. Просто прикрепете полиращите подложки към дисковете на машината.
Характеристики и предимства
Полиращи подложки от висококачествени микрофибри
- Перфектен резултат от полиране на дървени подове с нанесена вакса и дървени подове с финишно масло с твърда вакса
- Специално разработен за полиране на дървени подове с нанесена вакса и дървени подове с финишно масло с твърда вакса
- Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|3
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,048
|Тегло с опаковката (кг)
|0,091
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 10
Сфера на приложение
- Третирани с восък дървени подове