FR Classic е входния модел в гамата приспособления за почистване на площ на Kärcher за почистване на повърхности без пръски на закрито и на открито. Той впечатлява с работно налягане до 150 бара и дебит на водата от 600 литра на час при 40°C. Забележка: комплектът дюзи трябва да се поръча отделно.