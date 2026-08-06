Приспособление за почистване на площи FR Classic

Идеалният входен модел в гамата приспособления за почистване на площи на Kärcher за почистване на повърхности на закрито и на открито. С предпазител от пръски и работно налягане до 150 bar.

FR Classic е входния модел в гамата приспособления за почистване на площ на Kärcher за почистване на повърхности без пръски на закрито и на открито. Той впечатлява с работно налягане до 150 бара и дебит на водата от 600 литра на час при 40°C. Забележка: комплектът дюзи трябва да се поръча отделно.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба M 18
Тегло (кг) 1,6
Тегло с опаковката (кг) 2,07
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