Приспособление за почистване на площи FR Classic
Идеалният входен модел в гамата приспособления за почистване на площи на Kärcher за почистване на повърхности на закрито и на открито. С предпазител от пръски и работно налягане до 150 bar.
FR Classic е входния модел в гамата приспособления за почистване на площ на Kärcher за почистване на повърхности без пръски на закрито и на открито. Той впечатлява с работно налягане до 150 бара и дебит на водата от 600 литра на час при 40°C. Забележка: комплектът дюзи трябва да се поръча отделно.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|M 18
|Тегло (кг)
|1,6
|Тегло с опаковката (кг)
|2,07